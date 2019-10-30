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Оценку регулирующего воздействия будут вести во всех районах Приморья

Владивосток, экономика, склад, порт

Депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента внесли изменения в закон «О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае», сообщает DEITA.RU.

Суть закона состоит в том, что теперь проведение экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, которые затрагивают вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, станет обязательным для всех муниципальных образований Приморья.

 Документ изменяет критерии, в соответствии с которыми муниципальные образования включаются в перечень районов и округов, где проведение экспертизы и оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, является обязательным.


В качестве одного из таких критериев выступает число хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, муниципального округа и городского округа. Согласно действующей редакции закона оно составляет не менее 60 единиц на одну тысячу человек постоянного населения. Со вступлением в силу изменений это количество будет значительно снижено – до пяти единиц. Кроме того, законопроектом вводится дополнительный критерий – наличие городского округа в перечне закрытых административно-территориальных образований, утвержденном постановлением правительства РФ.

Принятые депутатами поправки позволят включить в перечень муниципальных образований, в которых проведение экспертизы и оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов является обязательным, все муниципальные районы, муниципальные и городские округа Приморского края. Напомним, что в настоящее время в этот перечень внесены 17 муниципалитетов. Еще в шести – приняты собственные нормативные документы, регулирующие проведение экспертизы действующей муниципальной правовой базы и оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных актов.

Депутаты Законодательного Собрания утвердили документ сразу в трех чтениях. Как уточнил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, одобренные депутатами поправки будут способствовать принятию взвешенных решений на муниципальном уровне, а также послужат созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности и повышению инвестиционной привлекательности территорий. Поскольку проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых муниципалитетами нормативных актов позволит исключить избыточную административную нагрузку на бизнес и устранить административные барьеры еще на стадии подготовки документов, а экспертиза поможет выявить положения, которые необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, в действующей правовой базе.

Дмитрий Санников

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