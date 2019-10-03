Оценку регулирующего воздействия нормативных актов делают обязательной для всех

Депутаты Законодательного Собрания на заседании комитета по экономической политике и собственности поддержали законопроект об изменениях в порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Как сообщил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, проект внесен губернатором Приморья и получил положительный отзыв Ассоциации «Совет муниципальных образований Приморского края».



Документом планируется изменить критерии включения муниципальных образований в перечень районов и округов, в которых проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов является обязательным.



Законопроектом предлагается изменить критерий. По замыслу законодателей, число хозяйствующих субъектов на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа на одну тысячу человек постоянного населения муниципального района, муниципального округа, городского округа должно составлять не менее пяти единиц. Кроме того, вводится дополнительный критерий - наличия городского округа в перечне закрытых административно-территориальных образований.



Сейчас в перечень включены 17 муниципалитетов и еще в 6 приняты собственные нормативные документы, регулирующие проведение экспертизы и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. Предложенные же изменения позволят включить в перечень все муниципальные районы, муниципальные округа, городские округа Приморского края.



Кроме того, проект закона предоставляет муниципальным образованиям возможность размещать проекты муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих документов на краевом интернет-портале для публичного обсуждения нормативных правовых актов и их проектов



По решению комитета проект закона "О порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в Приморском крае" будет внесен в повестку очередного заседания краевого парламента для рассмотрения в первом чтении.

Дмитрий Санников