Очаг чумы обнаружили в России

Эпидемия чумы возможно пришла в мир с территории современного Татарстана, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Исследователи Института мировой истории Общества Макса Планка предполагают, что вторая волна «черной смерти» перешла на европейские государства в середине четырнадцатого века из российской части Азии. В древних захоронениях близ города Лаишево Республики Татарстан были обнаружены самые старые останки жертв чумы из тридцати четырех исследуемых со всей территории Европы. В качестве генетических образцов для теста использовались зубы из «чумных» могил.

В Поволжье же ученые обнаружили и следы возбудителя смертельной болезни. Неизвестно, в Лаишево ли завелись первые блохи-переносчики чумной палочки, но то, что вторая эпидемия чумы зародилась в Азии - почти доказанный факт.

Напомним, миру известно о трех вспышках эпидемии чумы. Первая произошла в шестом веке, вторая проявила себя в четырнадцатом веке, третья - в девятнадцатом. Известно, что предок «смертельной тройки» прибыла в Европу из Китая, где в последствии мутировал. Теперь же предок второй волны чумы был обнаружен в Поволжье.

Екатерина Цой