«Очень дорого»: россияне переходят с овощей на крупы

Российские покупатели отказываются овощей в пользу круп, сообщает DEITA.RU по результатам исследования компании GfK.

Как пишет «Ъ», на свежие овощи в России за последние 5 лет с 2014 года рост средних цен составил 22%. Соответственно, продажи овощей в зависимости от вида, сократились на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах.

Потребление же россиянами свежих овощей и картофеля с июля 2018 по июнь 2019 года снизилось на 4,8% в год к году. Продажи помидоров в натуральном выражении сократились на 3,1%, в деньгах — на 2,7%. Потребление огурцов снизилось на 1,4% в натуральном и выросло на 0,1% в денежном выражении. Продажи картофеля в натуральном выражении снизились на 5,8%, репчатого лука — на 3,2%, сладкого перца — на 6,9%, капусты — на 12,3% год к году.

При этом, можно говорить о смене россиянами рациона. Потому как продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах — на 9,1%.

В Приморье, по данным Приморскстата, за первое полугодие 2019 года индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 72,6%.

Дмитрий Санников