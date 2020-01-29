Очень сильный ветер ожидается во Владивостоке в среду

Прогноз погоды на сутки уже опубликован, сообщает DEITA.RU.



Приморские синоптики составили прогноз погоды для Владивостока на среду, 29 января. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Так, ранним утром во Владивостоке ожидается до -9 градусов мороза. При этом будет сильный ветер 15-20 м/с.

Днем не особенно потеплеет – градусник будет показывать -6…-8 градусов. Ветер усилится до 23 м/с. Вечером порывы ветра будут достигать штормовых показателей – 28 м/с.

Ночь будет очень морозной – при ветре в 28 м/с градусник будет показывать -12 градусов.

Елена Миронова