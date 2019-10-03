«Очень сильный ветер»: синоптики сделали предупреждение

Приморские синоптики рассказали, какой будет погода в последние рабочие дни этой недели, сообщает DEITA.RU.



Сухая и теплая погода заканчивается в Приморье. Такое заявление сделали синоптики, говорится на портале «Примпогода».

Уже сегодня, 3 октября, антициклон покинет регион. Ожидается небольшой дождь и похолодание на 2 градуса днем. Из-за проникновения холодной воздушной массы, погода в пятницу испортится еще сильнее – разница температур составил 6-9 градусов. Также будут дожди.

Во Владивостоке в четверг ожидается туман, без осадков. А вот в пятницу поднимется сильный ветер, будет дождь, похолодает.

Елена Миронова