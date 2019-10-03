Новости
Фургал попросил у правительства 2 миллиарда
3 Октябрь 2019, 09:15
«Очень сильный ветер»: синоптики сделали предупреждение
3 Октябрь 2019, 08:45
Люди лишись машины из-за мошенников
3 Октябрь 2019, 08:15
Холодную воду снова перекроют в столице
3 Октябрь 2019, 07:45
Электричества в столице не будет по этим адресам
3 Октябрь 2019, 07:15
Синоптики предупредили об аномалиях в октябре
3 Октябрь 2019, 06:30
Росконтроль нашел опасный продукт на рынке
3 Октябрь 2019, 05:45
Священник назвал больную раком Заворотнюк грешницей
3 Октябрь 2019, 05:00
«Очень сильный ветер»: синоптики сделали предупреждение
3 Октябрь 2019, 08:45
Приморские синоптики рассказали, какой будет погода в
последние рабочие дни этой недели, сообщает DEITA.RU.
Сухая и теплая погода заканчивается в Приморье. Такое заявление сделали синоптики, говорится на портале «Примпогода».
Уже сегодня, 3 октября, антициклон покинет регион. Ожидается небольшой дождь и похолодание на 2 градуса днем. Из-за проникновения холодной воздушной массы, погода в пятницу испортится еще сильнее – разница температур составил 6-9 градусов. Также будут дожди.
Во Владивостоке в четверг ожидается туман, без осадков. А вот в пятницу поднимется сильный ветер, будет дождь, похолодает.
Елена Миронова