Очередь на получение соцжилья в России практически встала, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Даже участники боевых действий не получают его, передает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ведомство получило больше, чем пять тысяч сообщений по поводу ЖКХ и затянувшихся сроков получения гражданами социального жилья. Немалое количество запросов получено от тех, кто был военнослужащим. Им тоже не предоставляется жилплощадь. Очередь как будто перестала двигаться с места.

На данный момент на учете стоят около шестнадцати тысяч участвовавших в боевых действиях, которые не могут получить жилье вот уже четырнадцать лет.

Москалькова говорит, что ситуацию уже обсудили с президентом, и распоряжения на этот счет получены. Но проблема есть, и пути ее решения нужно искать, обсуждая.

Анастасия Туркова