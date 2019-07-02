Проект изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» внесен в Государственную Думу, сообщает DEITA.RU.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас целый ряд федеральных законов содержит нормы о первоочередном приеме детей в детсады. Например, такое право имеют дети военнослужащих, из многодетных семей, дети сотрудников полиции.

Законопроектом предлагается наделить субъекты Российской Федерации полномочиями самим определять льготные условия приема детей в дошкольные образовательные организации.

Как отмечает разработчик документа, руководитель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов законопроект даст право регионам на первоочередное зачисление в детский сад детей из многодетных, малоимущих и неполных семей, а также дети погибшего или пострадавшего в результате террористического акта.

Накануне партия «Единая Россия» взяла под контроль работу по устранению очередей в ясельные группы детских садов до 2021 года. Единороссы намерены следить поступлением федеральных субсидий, качеством и сроками строительных работ.

Дмитрий Санников