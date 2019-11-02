«Очередная показуха»: детский сад не понравился горожанам

В Сети появились кадры с открытия нового детского садика в центре города, сообщает DEITA.RU.



В пятницу, 1 ноября, во Владивостоке торжественно открыли обновленный детский сад на улице Муравьева-Амурского. В честь такого важного события устроили праздник: хор пел русские-народные песни и танцевал у входа. Правда, как сообщают очевидцы, на празднике ни одного ребенка не было.

Однако больше плясок горожан возмутило состояние детской площадки. Поверх щебня, криво разбросанного по земле, кинули зеленый ковер, имитирующий газон.

«Не дай бог, дети будут там играть – расшибут все колени»

«Очередная показуха?»

«Покрытие полное убожество. Все самое дешевое... дети будут спотыкаться...»

«должно быть специальное покрытие, мягкое...., а это вздуется после первого дождя, начнёт гнить и об него детишки и воспитательницы будут спотыкаться»

Горожане надеются, что ремонт площадки, как всегда, делали в последний момент, и подрядчика срочно заставят переделать все по-нормальному в сжатые сроки.

Елена Миронова