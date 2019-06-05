У людей украли более двух миллионов рублей, сообщает DEITA.RU.



На Камчатке узнали о том, что операционистка банка умудрилась присвоить 2,3 млн рублей. Делом занимается Следком.

Как пишет «Интерфакс», преступления мошенница совершала с января по октябрь 2018 года. Полицейские уже установили личность преступницы. Ей оказалась 25-летняя жительница села Эссо Быстринского района Камчатского края. В каком банке совершено преступление, неизвестно.

О том, что операционист-кассир ворует деньги из кассы, узнала служба безопасности банка. Сотрудница кредитной организации отражала неверные данные в документации и присваивала себе деньги. В общей сложности она украла 2 миллиона 300 тысяч рублей.

Женщине предъявили обвинение по статье «Присвоение и растрата». Если ее признают виновной, то могут отправить за решетку на 10 лет.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что у клиентов Сбербанка украли крупную сумму денег со счетов. Выяснилось, что мошенники звонили клиентам банка и представлялись его сотрудниками. Под предлогом обновления данных они выманивали конфиденциальную информацию и списывали деньги. Примечательно, что все средства Робин Гуды отправили жертвам авиакатастрофы с «Суперджетом».

Елена Миронова