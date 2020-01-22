Очередной грандиозный долгострой может появиться во Владивостоке

Генеральный подрядчик по строительству театрально-музейного комплекса во Владивостоке компания «Стройтрансгаз» может стать банкротом, сообщает DEITA.RU. Ранее от строительства грандиозного объекта отказалась компания Ротенберга.

Компания Тимченко может обанкротиться. Признать ее несостоятельной намерен «Темпбанк» в лице конкурсного управляющего «Агентства по страхованию вкладов», путем обращения в Московский арбитражный суд, пишет деловой еженедельник Конкурент. Суть претензий не ясна, известно только, что оба участника процесса - и истец, и ответчик, работали с сирийскими проектами.

Музейный комплекс во Владивостоке - один из самых крупных заказов компании на сегодняшний день. Стоимость его строительства оценивается в несколько миллиардов рублей, источник финансирования – «Фонд культурного наследия». Стройку активно начали структуры Аркадия Ротенберга в конце 2018 года, после одобрения проекта Владимиром Путиным. Однако в прошлом году у масштабного проекта сменился подрядчик – «Стройгазмонтаж» переуступил проект «Стройтрансгазу».

Завершить строительство театрально-музейного комплекса обещали к VIII ВЭФ – 2022 году.

Напомним, согласно проекту, музейный комплекс на сопке Орлиная во Владивостоке должен разместить хранилища фондов Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, музея народов востока и Приморской картинной галереи, а также новый концертный зал Мариинского тетра. Также здесь планировалось построить гостиницу 5 звезд и общежитие для персонала.

Ради будущего центра культурного туризма в ДФО на сопке снесли еще вполне добротный корпус Б дальневосточного федерального университета, что вызвало большое недовольство горожан.

Светлана Алеутская