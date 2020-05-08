Очередной мост обрушился под трактором

Прокуратура региона рассказала об обрушении моста через реку Икура в Еврейской автономной области, сообщает ИА DEITA.RU. Само происшествие произошло в минувший понедельник.

Обрушение случилось, когда по мосту двигался трактор, техника рухнула вместе с надводным сооружением. В процессе инцидента пострадавших не обнаружено, отмечают «Известия».

Мост ведёт к пастбищам, а другого пути к ним нет. По факту происшествия прокуратура Биробиджанского района развернула мероприятия по проверке. Установлено, что бетонное сооружение было значительно изношено, была превышена допустимая нагрузка.

Ранее сообщалось об обрушении в Приморском крае. Мост через реку Суходол возле села Романовка обрушился сразу после проезда большегруза, а легковой автомобиль угодил в образовавшуюся яму – факт происшествия попал в объектив регистратора, который был установлен в пострадавшем автомобиле.