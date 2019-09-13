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«Очередной побор» — автовладельцев ждет новый штраф
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«Очередной побор» — автовладельцев ждет новый штраф
13 Сентябрь 2019, 18:15
Любителей ездить с непристегнутым ремнем ждет новый штраф, а возможно даже и лишение водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.
По имеющейся информации, в ГИБДД поднимается вопрос о том, чтобы внести предложение в Государственную Думу о штрафе за заглушки гнезда для ремня безопасности.
Так как дальше разговоров, пишет канал «Авто Клуб», дело еще не зашло, поэтому говорить о размере самого штрафа еще рано. Предполагается, что он не превысит тот, что за непристегнутый ремень. На сегодняшний день он составляется одну тысячу рублей.
Отмечается, что за многократные нарушения, возможно, введение более жесткой меры, такой как лишения прав.
По данной инициативе россияне уже высказали свое мнение: «Просто очередной побор, "высосанный из пальца"».
Екатерина Брязгунова