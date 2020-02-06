Очередной прием граждан провел председатель Думы города Владивостока

Перспективы развития спортивной инфраструктуры, организации лагеря отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья, социальная поддержка пожилых людей, благоустройство городских улиц и другие вопросы обсуждались в ходе приема граждан, который состоялся в Думе города Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.

Жители города обратились к председателю Думы Андрею Брику с вопросом, касающимся проведения ремонта дороги во Фрунзенском районе Владивостока по улице Советской. На данном участке, расположенном в центральной части города, по словам заявителей, имеются ямы и открытые люки, которые могут стать причиной ДТП, при этом дорогу переходят дети, направляясь в спортивный клуб, возникает опасность травматизма. По данному обращению Дума намерена направить запрос в администрацию города для уточнения плана проведения ремонтных работ данного дорожного полотна.

Новые спортивные площадки для детей и юношества предлагается построить в пригороде Владивостока, на Седанке, где ранее располагался старый аэродром. Обратившиеся к Андрею Брику горожане предлагают включить данные объекты в муниципальную программу по развитию физкультуры и спорта, в том числе необходимо включить их в генплан Владивостока. Учитывая особое внимание к развитию объектов спортивной инфраструктуры в городе, по данному обращению принято решение организовать встречи с участием заявителей и представителей администрации Владивостока.

На приеме граждан организаторы частного конного проката подняли вопрос об ограничениях, которые накладывает на развитие данной деятельности МПА № 45, регламентирующий правила благоустройства территории Владивостокского городского округа. Они также обратили внимание на изменения, принятые в федеральном законодательстве о защите животных. В ходе обсуждения прозвучало предложение: предусмотреть в городе специальную площадку для конного проката при формировании комплексного плана по развитию городских зон отдыха. По обращению специалистами Думы были даны устные разъяснения, было предложено продолжить работу по данному вопросу, включая изучение законодательных норм, регламентирующих вопросы организации конного проката.

Горожан старшего поколения беспокоит ситуация, складывающаяся с медицинским обслуживанием пожилых людей, относящихся к категории социально незащищенных. В поступившем обращении, в частности, говорится о случаях оплаты малоимущими престарелыми гражданами существенных сумм за проведение анализов и медицинских операций, после чего пенсионерам приходится экономить даже на питании. По данному вопросу Думой будет направлен запрос заместителю председателя Правительства Приморского края – министру здравоохранения Приморского края с просьбой принять соответствующие меры по изложенным в обращении фактам.

С участием председателя Думы Андрея Брика, члена президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Татьяны Заболотной, заместителя председателя регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Алексея Свиридова, руководителя общественной организации «Ковчег» Артема Моисеенко состоялось обсуждение организации лагеря отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья. Предварительный проект был подготовлен исходя из многолетнего опыта проведения летних палаточных лагерей на побережье бухты Ахлёстышева (о. Русский). В ходе обсуждения было предложено включить социальный проект по обеспечению летнего отдыха и реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями в программу по организации городской доступной среды. Обсуждение реализации муниципальной программы «Доступная среда» планируется провести в рамках готовящейся встречи с министром социальной политики Приморского края.

«Муниципальная программа «Доступная среда» включает в себя мероприятия по адаптации объектов городской инфраструктуры для маломобильных граждан и рассчитана на четыре года. По реализации данной программы губернатором Приморского края было дано поручение министру труда и социальной политики края. Для исполнения программы «Доступная среда» на протяжении четырех лет потребуется порядка 115 млн рублей; включенные в программу мероприятия текущего года предполагают финансирование в размере порядка 23 млн рублей. Также объекты городской инфраструктуры, необходимые для адаптации к использованию гражданами с ограниченными физическими возможностями, позволит определить новый законопроект об инициативном или «народном» бюджетировании, который партия «Единая Россия» внесла на рассмотрение в Госдуму. Это будет новый механизм для регионов и муниципалитетов по реализации запросов избирателей», — отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Также в рамках регионального проекта «Приморье — территория добра» Андрей Брик и Татьяна Заболотная вручили общественной организации «Ковчег» более 100 кг гигиенических средств для инвалидов.

«Одна из задач партийного проекта «Приморье — территория добра», который инициировал секретарь регионального отделения партии Олег Кожемяко — выявление проблем различной направленности в приморских семьях и оказание содействия в их преодолении. Мы передали членам общественной организации эти материалы, зная о том, что быт людей с ограниченными возможностями сложен, и им требуется поддержка», — отметила Татьяна Заболотная.

Кроме того, на приеме граждан, который также провел в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Андрей Брик, были рассмотрены вопросы, касающиеся тарифов ЖКХ, предоставления земельных участков многодетным семьям.

Так, жилец дома по Океанскому проспекту обратился с жалобой по поводу существенного увеличения коммунальных платежей, предполагая, что это может быть связано со строительными работами, развернувшимися по соседству, в том числе в ходе этих работ были замечены проблемы с ливневыми и канализационными стоками. Обсуждался также вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям. По данным одного из заявителей, семья, в которой пять лет назад родился третий ребенок, так и не смогла получить земельный участок в виду нехватки таковых. По поданным вопросам заявителям были даны подробные устные разъяснения, обращения приняты в работу Думы.