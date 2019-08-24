Его появления стоит ожидать в сентябре, сообщает DEITA.RU.



Очередной тропический шторм, который уже назвали Бейли, может прийти к границам Приморья. Как отмечают синоптики Примгидромета, сейчас шторм находится над Филиппинским морем. Ветер в нем усилился до 25 м/с. Сам вихрь движется со скоростью 29 км/ч.

По сообщению, опубликованному на портале «Примпогода», есть вероятность того, что в сентябре шторм придет в Китай, а затем и в Японию. Не исключено, что его близость от границ Приморья повлияет на погоду в регионе. Хотя пока слишком рано делать такие выводы.

Елена Миронова