Прошлый выпуск нарушил все возможные нормы и договоренности, подверг животных опасности и реальной возможности гибели, сообщает DEITA.RU.



В четверг, 11 июля, из бухты Средней в Приморье начали вывозить очередную партию мормлеков. На этот раз ВНИРО решило вывезти из «китовой тюрьмы» трех косаток.

Сообщается, что выпускать китообразных будут на побережье Охотского моря в Шантарском районе. Дорога из Приморья займет 5-6 дней.

Прошлый выпуск животных обернулся настоящим скандалом. Как написал в своем «Фейсбуке» руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, мормлеков выпустили с нарушением всех норм и договоренностей.

«Абсолютно неподготовленных косаток и белух везли в тесных контейнерах по ужасным, разбитым дорогам в практически обездвиженном состоянии почти 7 дней, что запредельно много для любого китообразного… И наконец, выяснилось, что и непосредственно выпуск в море проведен без какой-либо возможности косаткам и белухам прийти в себя, получить корм после длительного голодания, восстановить двигательные функции и социальные связи», – написал эколог. Он также добавил, что никакого периода адаптации перед выпуском не было: косаток и белух просто выкинули в море.

Ранее сообщалось о том, что отловщики мормлеков заработают на выпуске этих же морских млекопитающих.

Елена Миронова