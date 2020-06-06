Очередную партию россиян вывозят из Бангкока во Владивосток

Вывозные рейсы в Россию из Ташкента и Бангкока планируются в субботу, 6 июня, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Минкомсвязи.

Ожидаются рейсы: «Ташкент – Новосибирск» и «Бангкок – Владивосток».

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты по отдельным решениям правительства России.

По данным регионального оперативного штаба на 6 июня, коронавирусом заболели 2313 жителей Приморья. 51 случай заболевания коронавирусом выявлен в Приморье за минувшие сутки. Новых выздоровевших – 46. Как отмечают специалисты краевого Роспотребнадзора, в настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 25 тысяч человек. По состоянию на утро 6 июня обследовано на коронавирус более 106 тысяч человек.