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Очередную поправку в закон о курении готовят в России

курить

Смотреть на курильщиков запретят, сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы рекомендовали доработать поправки в закон о возвращении курилок в аэропорты. Ко второму чтению в документе появится новое условие – стены курилок должны быть непрозрачными.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на психиатра-нарколога Бориса Менделевича, предложение парламентариев позитивно скажется на количестве некурящих: люди не будут видеть процесс курения, и, значит, не захотят закурить сами. Также огороженные курилки защитят от пассивного курения всех посетителей аэропортов.

Но врач обратил внимание на то, что глухие кабинки не смогут снизить количества курильщиков. Их главная цель – не показывать дурной пример другим.

Елена Миронова

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