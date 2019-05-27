Очередная попытка избрать главу Арсеньева провалилась, сообщает DEITA.RU.

По информации Думы Арсеньевского городского округа, сразу два кандидата Владимир Авагимян и Александр Толстунов подали заявления об отказе от участия в дальнейшей процедуре избрания главы города.

21 мая на заседании Думы Арсеньевского городского округа 10 депутатов проголосовали за кандидатуру Авагимяна, 11 – против. Голосов за кандидатуру Толстунова в протоколе не значилось вообще. Особую пикантность ситуации создало то, что члены фракции «Единая Россия», которые составляют в Думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали Авагимяна на заседании фракции (16 за, 4 против, 1 воздержался), потом изменили свое решение.

Планировалось, что депутаты Думы проведут по кандидатуре Авагимяна голосование на внеочередном заседании 27 мая. На прошлой неделе к решению вопроса подключилось руководство регионального отделения партии «Единая Россия». «Город опять остался без главы, нарушены партийная дисциплина и депутатская этика», - не скрывала эмоций секретарь регионального отделения партии Людмила Талабаева. Однако, вместо избрания Авагимяна заинтересованные стороны пришли к «нулевому» варианту с перезапуском процедуры выборов.

Как разъяснили в Думе Арсеньевского городского округа, если ни один из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не избран главой городского округа, конкурс проводится повторно. Как сообщили в Думе, в ближайшее время будет принято решение о начале процедуры формирования конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Арсеньевского городского округа.

Вероятно, за минувшие выходные уговорить депутатов- «отступников» не удалось, не помогла даже публичная критика партийного лидера. И лица, ответственные за внутри политический блок, предприняли очередной хитрый "электоральный ход". Очевидно, что партийная дисциплина в "Единой России" хромает, и партия никак не может продемонстрировать долгожданное единство. Также в около политических кругах активно обсуждается якобы состоявшаяся встреча между "кандидатом номер 1" Владимиром Авагимяном и новым руководителем департамента внутренней политики Даниилом Гончаруком. То ли встреча оказалась безрезультатной, то ли все это досужие вымыслы, но факт остаётся фактом: Арсеньев тоже ждёт второй раунд.

Дмитрий Санников