Очевидец аварии в Хабаровске спас трёхлетнего ребёнка

В Хабаровске произошло ДТП, которое могло закончиться трагедией, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на DVHAB.RU.

На перекрёстке улиц Павла Морозова и Бийской микроавтобус Toyota Hiace, двигаясь в потоке машин, внезапно повернул в сторону, чтобы совершить разворот в неположенном месте через двойную сплошную. Во время манёвра в микроавтобус врезался на полной скорости автомобиль Toyota Carina. Как потом показала медицинская экспертиза, женщина за рулём легковушки тоже не отличилась законопослушностью – она была пьяна.

Во время столкновения из микроавтобуса выпал трёхлетний ребёнок. Водитель, отец мальчика, не заметил катастрофы, так как от удара он потерял сознание. Микроавтобус нарезал несколько кругов по проезжей части и завершил движение, врезавшись в отбойник.

Малыша успел спасти случайный человек: одна из машин, проезжавших мимо, остановилась, из неё выскочил парень и успел выхватить ребёнка из-под колёс микроавтобуса за пару секунд до того, как на ребёнка наехал бы проезжавший через место аварии внедорожник, а потом – злополучный микроавтобус.

Мальчик отделался незначительными травмами – ссадинами и ушибами, а его отец был госпитализирован с куда более серьёзными травмами шеи и головы.

Медицинская экспертиза установила наличие алкоголя в крови женщины, которая оказалась виновницей аварии. Теперь её грозит крупный штраф и лишение прав до двух лет.