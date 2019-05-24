У полиции появятся очки с функцией распознавания лиц, сообщает DEITA.RU. Это будут очки дополненной реальности с технологией FindFace Security, и они пополнят реквизит стражей порядка уже в следующем году, говорит глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Технологическая новинка начнет распространение с крупных городов. Раньше она использовалась на чемпионате по футболу летом 2018 года, и с ее помощью полицейские смогли задержать около 180 нарушителей. Но в той ситуации требовалось использовать стационарные камеры, подключенные к базам правоохранительных органов, в то время как новая разработка – это именно очки дополненной реальности.

Сейчас новинку испытывают в департаменте информационных технологий Москвы. Очки помогут полицейским быстро выявлять правонарушителей и преступников даже в большой толпе за считанные секунды.

Анастасия Туркова