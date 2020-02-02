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6 Декабрь 2019, 18:15

«Одевайтесь теплее» - синоптики дали неутешительный прогноз на неделю

Снег

В отдельных районах края будут сорокоградусные морозы

Морозы в Приморье будут только усиливаться с каждым днем. Так, первая февральская неделя заставит приморцев основательно утеплиться, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает портал «Примпогода», наиболее опасным временем станет середина недели. Ночью север края ждут морозы вплоть до -40 градусов. Днем будет чуть полегче – до -23 в горных селениях, и до -15 – на юге края.

Однако, резкий и порывистый северный ветер будет усиливаться с каждым днем. На побережье, при относительно слабых морозах ветер обеспечит до -30 градусов «по ощущениям», так что жителям краевой столицы также придется нелегко.

Напомним, что вся первая декада февраля обещает быть морозной, ветреной и бесснежной. 

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