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«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду

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В среду в Приморье продолжится похолодание. Несмотря на то, что циклон ушел на север, заморозки продолжают двигаться на край, сообщает DEITA.RU.

По сообщению «Примпогоды», за последние сутки воздух в регионе стал холоднее на 1-9 градусов – в зависимости от района. В прибрежных районах края значительно усилился ветер – его порывы достигают до 21 м/с.

«Максимальная температура – 0 градусов на побережье, в горных районах она может опуститься до -19 градусов мороза», - обозначил Борис Кубай.

В остальные сутки во Владивостоке сохранится ветреная погода, но без осадков. Холодные ощущения прибавит резкий северо-западный ветер. Осадков в крае не ожидается.

«Тенденция к похолоданию все увеличивается, завтра в край придут еще более сильные морозы», - добавляют синоптики.

В среду разница между максимальной и минимальной температурой в течение суток будет несущественна – всего 1-3 градуса.

Александра Маслова 

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