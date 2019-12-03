Новости
«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду
3 Декабрь 2019, 19:30
Такие продукты помогут избежать рака
3 Декабрь 2019, 19:15
Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов
3 Декабрь 2019, 19:00
Более 4 миллионов «заработал» мошенник на призрачных авто
3 Декабрь 2019, 18:45
«Почта России» упрощает требования к денежным переводам
3 Декабрь 2019, 18:30
Депутаты предложили использовать типовые проекты для строительства соцобъектов
3 Декабрь 2019, 18:18
Эксперты выяснили, кто скучает по 90-м
3 Декабрь 2019, 18:15
Новые льготы получат россияне с 1 января
3 Декабрь 2019, 18:00
«Одевайтесь теплее» - синоптики обещают морозную среду
В среду в Приморье продолжится похолодание. Несмотря на то, что циклон ушел на север, заморозки продолжают двигаться на край, сообщает DEITA.RU.
По сообщению «Примпогоды», за последние сутки воздух в регионе стал холоднее на 1-9 градусов – в зависимости от района. В прибрежных районах края значительно усилился ветер – его порывы достигают до 21 м/с.
«Максимальная температура – 0 градусов на побережье, в горных районах она может опуститься до -19 градусов мороза», - обозначил Борис Кубай.
В остальные сутки во Владивостоке сохранится ветреная погода, но без осадков. Холодные ощущения прибавит резкий северо-западный ветер. Осадков в крае не ожидается.
«Тенденция к похолоданию все увеличивается, завтра в край придут еще более сильные морозы», - добавляют синоптики.
В среду разница между максимальной и минимальной температурой в течение суток будет несущественна – всего 1-3 градуса.
Александра Маслова