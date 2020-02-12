Новости
Одежда может подорожать в России из-за коронавируса
12 Февраль 2020, 01:15
Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов
12 Февраль 2020, 00:30
Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега
11 Февраль 2020, 23:45
Тарантино мог лишиться «Оскара» из-за лидера российских коммунистов
11 Февраль 2020, 23:15
Грузчики уронили клетку с собакой в аэропорту
11 Февраль 2020, 22:45
Мишустин ввел обязательные утренние процедуры для подчиненных
11 Февраль 2020, 22:35
Закон о минимальной зарплате врачей внесли в Госдуму
11 Февраль 2020, 22:15
Аналитики сказали, где самый недоступный бензин
11 Февраль 2020, 21:45
Одежда может подорожать в России из-за коронавируса
Такое заявление сделал министр промышленности РФ
Из-за продолжительной эпидемии коронавируса в Китае может
пострадать и российское производство, сообщает ИА DEITA.RU. Таким мнением
поделился глава Минпромторга Виктор Евтухов.
Как пишет Life, из-за того, что все заводы и фабрики Китая прекратили работу или снизили количество выпускаемой продукции, у российского бизнеса по пошиву и продаже одежды могут начаться проблемы. Чтобы найти замену китайскому сырью, отечественным бизнесменам придется заходить на рынки Кореи, Турции, Италии. А такой шаг повысит себестоимость вещей на 20%.
При этом министр не считает ситуацию форс-мажорной: бизнес был частично готов к отсутствию поставок из Китая из-за перерыва на китайский новый год.