Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

Из-за продолжительной эпидемии коронавируса в Китае может пострадать и российское производство, сообщает ИА DEITA.RU. Таким мнением поделился глава Минпромторга Виктор Евтухов.



Как пишет Life, из-за того, что все заводы и фабрики Китая прекратили работу или снизили количество выпускаемой продукции, у российского бизнеса по пошиву и продаже одежды могут начаться проблемы. Чтобы найти замену китайскому сырью, отечественным бизнесменам придется заходить на рынки Кореи, Турции, Италии. А такой шаг повысит себестоимость вещей на 20%.

При этом министр не считает ситуацию форс-мажорной: бизнес был частично готов к отсутствию поставок из Китая из-за перерыва на китайский новый год.