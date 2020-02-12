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6 Декабрь 2019, 18:15

Одежда может подорожать в России из-за коронавируса

одежда, бутик, торговая точка, магазин - Pixabay

Такое заявление сделал министр промышленности РФ

Из-за продолжительной эпидемии коронавируса в Китае может пострадать и российское производство, сообщает ИА DEITA.RU. Таким мнением поделился глава Минпромторга Виктор Евтухов.

Как пишет Life, из-за того, что все заводы и фабрики Китая прекратили работу или снизили количество выпускаемой продукции, у российского бизнеса по пошиву и продаже одежды могут начаться проблемы. Чтобы найти замену китайскому сырью, отечественным бизнесменам придется заходить на рынки Кореи, Турции, Италии. А такой шаг повысит себестоимость вещей на 20%.

При этом министр не считает ситуацию форс-мажорной: бизнес был частично готов к отсутствию поставок из Китая из-за перерыва на китайский новый год.

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