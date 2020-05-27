Один человек на 4 квадрата: новая реальность бассейнов и клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для фитнес-клубов и бассейнов после снятия карантина, сообщает ИА DEITA.RU.



Спортивные клубы будут существовать в совершенно ином формате, чем раньше, когда начнется снятие карантинного режима. Из рекомендаций Роспотребнадзора, пописанных его главой Анной Поповой, следует много нового.

Так, перед каждым открытием любое спортивное учреждение должно быть тщательно вымыто и продезинфицировано. Каждый сотрудник, приходящий на работу, должен будет преодолеть «входной фильтр».

Так Роспотребнадзор именует контроль температуры тела, замеряемый электронным градусником. От работы будет отстранен каждый, у кого выявят высокую температуру или симптомы ОРВИ. Осмотр будет проходить несколько раз в день. На входах и по периметру необходимо будет установить антисептики.

Внутрь помещений не будут пускать никого, кто не связан с работой центра либо не является его клиентом. Контакты между спортсменами и тренерами снизят, тренажеры будут расставлены не ближе чем на полтора метра друг к другу.

Плотность нахождения людей в залах необходимо будет соблюдать в пределах одного человека на четыре квадратных метра. Кроме того, закроют часть душевых кабинок, чтобы люди не находились друг к другу слишком близко.

Занятия аквааэробикой станут возможны только на расстоянии 5 метров друг от друга. В бассейне плавать можно только одному на участке в 10 квадратных метров, а сама водоподготовка станет более тщательной.

Каждые несколько часов помещения будут обеззараживать, тренерскому составу необходимо будет носить защитные маски и перчатки и менять их раз в 2-3 часа. Администрация обязана будет иметь минимум пятидневный запас защитных средств.

Таковы новые рекомендации надзорного ведомства.

Необходимо уточнить, что рекомендации даны бессрочно и никак не сообщают о том, когда же именно начнется снятие ограничений. Как и в других вопросах, жесткость карантинных мер полностью отдана на откуп губернаторам.