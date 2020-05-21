Один из микрорайонов Владивостока вскоре похвастается обновленной дорогой

Асфальтирование проезжей части началось на улице Сабанеева во Владивостоке – первый слой укладывают в районе дома №22, сообщает ИА DEITA.RU.

Комплексный ремонт проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ремонту подлежит не только дорожное полотно, но и тротуары, которые будут обновлены от пересечения с улицей Луговая до Сабанеева, 22, сообщили в мэрии столицы Приморья. Асфальт будет уложен на территории дорог площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, и тротуаров (свыше 3000 кв.м.).

Кроме того, будет проведена масштабная работа по восстановлению колодцев сетей инженерных коммуникаций. Будет установлено четыре светофора для пешеходов и три новых остановки, смонтируют около 650 метров дорожного ограждения. Работы проводятся несколькими бригадами рабочих.

Местные жители с интересом наблюдают за ходом работ, отмечая, что ремонта в данном микрорайоне не было уже 30 лет, а дорога являла собой жуткое зрелище.

Благодаря «БКАД» дороги обновляются и по улицам Успенского (аукцион на проведение работ выиграла «Объединённая строительная компания-1»), Каплунова («Ростон»), Монтажной («ПромстройДВ») и Крыгина («Инвестстройторг»). По завершении ремонта должна быть модернизирована и прилегающая территория. Например, уложен новый грунт для растений, если это потребуется. Так распорядился мэр столицы Олег Гуменюк.

Ранее ИА DEITA.RU сообщало о том, что работы по обновлению дорожной разметки в городе проходят в круглосуточном режиме. Рабочие четырёх бригад чертят сплошные и прерывистые линии, наносят разметку для пешеходных переходов, используя как уже проверенную годами технику, так и новое оборудование, которое закупили в конце 2019 года.