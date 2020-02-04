«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Подписчики присылали в редакцию видео с полками известной сети продуктовых магазинов. За последнее время они заметно опустели, сообщает DEITA.RU.

На видео, присланном подписчиками, видны пустые лотки, на которых раньше были овощи и фрукты.

«Вот яблоки… а вот наши овощи, что остались», - показывает автор видео, снимая полки одного из магазинов в Большом Камне.

На прилавках видны три почти пустых лотка с яблоками, несколько лотков лука и цитрусовых.

Напомним, ранее DEITA.RU. писала о том, что во многих магазинах начался дефицит овощей и фруктов. Прежде основным поставщиком продуктов такого рода был Китай. Сейчас, из-за того, что Россия временно приостановила таможенное и транспортное сообщение с Китаем, продукты из Поднебесной покинут приморские магазины минимум на месяц.

В связи с этим все больше жителей края жалуются или на пустые полки, или на фрукты, которые дорожают в разы с каждым днем.