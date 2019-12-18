Один сбил, другой переехал: двойное ДТП погубило пешехода

На дороге между Владивостоком и Хабаровском произошло страшное ДТП с пешеходом, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевая ГИБДД, 31-лений пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Там его сбил некий автомобиль, незамедлительно покинув место ДТП.

Вскоре по этой же трассе проехал другой водитель – он направлялся из Уссурийска в сторону Михайловки. Он не увидел мужчину и наехал на него. Отмечается, что ситуацию усугубило отсутствие дорожного освещения и темная одежда на пострадавшем.

Приехавшие медики смогли только констатировать смерть пешехода.

«Стаж вождения второго автомобилиста – 1 год. В текущем году он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Первого, который сбил мужчину, пока не нашли», - подчеркнули специалисты ведомства.

Сейчас выясняются все детали и обстоятельства случившегося.

Александра Маслова