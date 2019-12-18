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Один сбил, другой переехал: двойное ДТП погубило пешехода
На дороге между Владивостоком и Хабаровском произошло страшное ДТП с пешеходом, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает краевая ГИБДД, 31-лений пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу. Там его сбил некий автомобиль, незамедлительно покинув место ДТП.
Вскоре по этой же трассе проехал другой водитель – он направлялся из Уссурийска в сторону Михайловки. Он не увидел мужчину и наехал на него. Отмечается, что ситуацию усугубило отсутствие дорожного освещения и темная одежда на пострадавшем.
Приехавшие медики смогли только констатировать смерть пешехода.
«Стаж вождения второго автомобилиста – 1 год. В текущем году он уже привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Первого, который сбил мужчину, пока не нашли», - подчеркнули специалисты ведомства.
Сейчас выясняются все детали и обстоятельства случившегося.
Александра Маслова