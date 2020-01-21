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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Один сбил, другой врезался», - водитель въехал в упавший ограничитель

ДТП

В селе Белогорье Амурской области произошло странное и запутанное ДТП с габаритным ограничителем, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает местная ГИБДД, в ночь на 21 января водитель сбил габаритный ограничитель и поспешил уехать с места события.

Позже, рано утром 21 января, житель Белогорья не заметил лежащий ограничитель врезался в него. Отмечается, что на место выехали сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет.

Напомним, что курьезный случай произошел сегодня утром в Приморском крае – житель Большого Камня дал свой свежеотремонтированный «Скайлайн» девушке, чтобы та съездила в больницу. Молодая жительница Приморья съехала на обочину и врезалась в растущее там дерево. Отмечается, что в ДТП также нет пострадавших.  

Также в центре Владивостока в понедельник днем произошло странное ДТП с пустым «Лексусом» - хозяйка дорогой иномарки не поставила авто на ручник, и оно скатилось по улице, «собрав» несколько машин.

Александра Маслова 

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