«Один шприц на 10 человек»: врачи заразили детей ВИЧ

Медсестра больницы, в которой пятерых человек заразили страшной болезнью, рассказала, как обстоят дела в медицинском учреждении, сообщает DEITA.RU.



В одной из городских больниц Ставрополья медсестры заразили пятерых человек ВИЧ. Среди зараженных оказалось трое маленьких детей.

Как пишет телеграм-канал Mash, постовая медсестра этой больницы рассказала, как обстоят дела в больнице. Оказалось, что у медсестер реально нет шприцев для инъекций и капельниц. По словам женщины, перед тем, как ставить капельницу, медперсонал собирал шприцы с пациентов – все покупали себе свое.

Но «самое страшное начиналось ночью» - тогда на 10 пациентов оказывался 1 шприц. Женщина сказала, что именно она никогда не использовала иглы повторно – подходила к стареньким пациентам и просила иглы у них. Люди относились с пониманием.

Елена Миронова