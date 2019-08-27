Пожилые люди смогут обретать новых родственников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Министерство труда предложило пристраивать одиноких пожилых людей в новые семьи. Как отметили в ведомстве, подобная успешная практика уже хорошо зарекомендовала себя в Ханты-Мансийском автономном округе.

Теперь, по мнению чиновников, этот опыт может быть распространён по всей стране. С такими рекомендациями Минтруд обратился ко всем региональным властями России.

Сообщается, что подобная система работает следующим образом: одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10,3 тысячи рублей при условии совместного проживания.

За семь лет действия программы в регионе удалось создать 356 приемных семей для пожилых граждан. По утверждению властей, такая мера помогает старикам решить проблемы одиночества, ощущения ненужности и отчаяния от собственной беспомощности.

Дмитрий Шевченко