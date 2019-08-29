Финансировать пожилых граждан для государства стало слишком неудобно при профицитном бюджете, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Свободную Прессу».

Минтруда направило регионам документ, в котором прописаны практики по улучшению жизни пожилых людей. Документ должен действовать по всей стране.

Как пример – проект из Ханты-Мансийского АО, где одиноким людям старше 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин) назначают помощника, если они сами не могут защитить свои права. Помощник забирает пожилого к себе в семью и получает каждый месяц вознаграждение в 10,3 тысячи рублей. Условие – пожилой гражданин не должен иметь совершеннолетних недееспособных детей и тех детей, кто может за ним ухаживать.

За семь лет в регионе создали 356 таких семей с пожилыми, а действующих из них осталось 173.

Иной минус: контролировать реализацию программы и соблюдение прав стариков некому. Кроме того, соцработников станет значительно меньше, если принимать стариков в семью станет обязательно. Многие потеряют таким образом работу.

Источники, близкие к органам социальной защиты подтверждают, что вариант закрытия в дальнейшем домов престарелых и пансионатов рассматривается. Государству выгоднее выделять гражданам по нескольку тысяч рублей и с них же спрашивать по всей строгости за невыполнение плановых показателей.

Эксперты утверждают, что инициатива опасна: приемные семьи могут не уметь заботиться о стариках, могут быть неадекватными или прибегать к физическому насилию. Лучше было бы возлагать заботу о стариках на некоммерческие организации и частный сектор. К тому же, на нужды пожилого человека десять тысяч – слишком маленькая сумма.

К тому же, принять в семью пожилого человека могут люди с корыстными побуждениями, которых заинтересовало имущество престарелых граждан, их квартиры или выплаты от государства – если те повысят. Трудностей может возникнуть столько же, сколько с приемными детьми. Тем не менее, государство готово идти на это, поскольку лишние траты из бюджета чиновникам ни к чему.

Анастасия Туркова