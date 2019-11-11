Одиноких женщин обманывают на 3 млн

Сострадание и влюблённость – главные козыри мошенников на просторах сайтов знакомств, сообщает DEITA.RU. Выдавая себя за иностранца, аферисты вымогают деньги у своей жертвы. Как не попасться на удочку сладких обещаний – в материале DEITA.RU.

Не стоит терять бдительность даже на этапе просмотра фото собеседника. Снимки могут быть самыми настоящими, а вот принадлежать совсем не автору сообщений. Найдя в сети нужные кадры, мужчина может выдавать себя даже за иностранца. К слову, иностранные «женихи» привлекают русских красавиц, поэтому мошенники активно пользуются данной уловкой, чтобы купюры из кармана влюблённой жертвы перекочевали на счёт афериста. Зачастую избранник выдаёт себя за жителя развитой, например, европейской страны. Однако по ту сторону компьютера может оказаться как русский аферист, так и мошенник из стран Африки. В некоторых странах Африки, где законодательно не запрещено заниматься подобной деятельностью, создаются целые сообщества, в которых ведётся работа по «соблазнению» женщин из других стран, как пишет портал «rsute.ru». Для подобных активистов есть своё название – скамер.

Для того, чтобы убедить даму в своей финансовой состоятельности, «иностранец» сообщает, что работает врачом, юристом или состоит на военной службе. Собеседник старается не называть жертву по имени, потому что подобное общение ведёт сразу с несколькими потенциальными жертвами, и работает по шаблону. Аферист активно использует обращения «зайка», «котик» и прочие, может уклоняться от вопросов, предпочитая почти сразу признаваться в чувствах. Мошенник может даже не читать сообщений от жертвы! Цель афериста – влюбить девушку в себя, чтобы манипулировать жертвой стало проще.

Убедившись, что цель «на крючке», злоумышленник начинает вымогать деньги. Сделав дорогостоящий подарок избраннице, аферист предложит заплатить жертве за пересылку; планируя встречу, мужчина попросит оплатить авиабилеты, уверяя, что отдаст средства. Иногда мошенник переходит к открытому шантажу, если, например, жертва пересылала снимки интимного характера, либо выходила на видеосвязь с аферистом, как отмечает портал «Лайфхакер».

К слову, по качеству связи с собеседником также можно сделать вывод о порядочности избранника. Аферисты стараются не показывать лицо, на линии будут посторонние шумы и помехи, вследствие чего связь будет нестабильной и быстро прекратится.

В октябре текущего года стало известно о мошеннике из Татарстана. Как сообщает портал «Бизнес-онлайн», мужчина обманным путём выманил у женщин при помощи сайтов знакомств более трёх миллионов рублей. Подобные случаи не редкость, поэтому следует проявлять бдительность, не доверяя новоиспеченным знакомым.

Софья Корф