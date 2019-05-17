Если автомобиль плохо заводится даже на горячую, едет с толчками и странно реагирует, а проблему установить не удается, попробуйте проверить одну деталь, сообщает DEITA.RU.

Как рассказывают из своего опыта автолюбители, иногда нужно проверить форсунки, чтобы избавиться от проблемы. Проверить, нет ли сколов на их ободках и в каком они состоянии. Замените форсунки со сколами на нормальные. А убрать нагар с используемых и очистить сопло можно, замочив их в демиксиде минут на сорок, говорят автомобилисты. Есть версия, по которой замачивать их нужно в вертикальном положении, и ввести демиксид шприцем во впускную сторону.

Это позволит очистить их от нагара и загрязнений. После такой процедуры поведение машины кардинально меняется в лучшую сторону, толчков больше нет, а расход топлива резко снижается.

Анастасия Туркова