Одни мигранты: общественники жалуются на такси в Генпрокуратуру

Новое решение самого популярного в России агрегатора такси может в разы ухудшить качество услуг, сообщает DEITA.RU.



Общественные организации «Синие ведерки» и Коллективная защита подали заявление в Генпрокуратуру. Общественники требуют проверить решение двух агрегаторов такси, «Яндекс.Такси» и «Везет» объединиться.

Как пишет «Российская газета», даже сейчас из-за перехода рынка на систему агрегаторов такси положение водителей ухудшилось. По данным на ноябрь 2019 года, в сфере занято от 1,5 млн человек до 2 млн. Из-за маленького дохода и 16-часового рабочего дня среди водителей становится все меньше коренного населения. Только в Яндекс.Такси зарегистрировано 72% водителей-мигрантов. Общественники уверены: только они согласны на такие условия работы и мизерную зарплату: 20-30% с цены каждой поездки перечисляются агрегатору. Также свой процент получает автопарк, кроме того, надо учитывать траты на бензин и обслуживание авто.

Если два самых популярных агрегатора объединятся, условия для водителей ухудшатся еще: монополист сможет снижать стоимость поездки, и другие службы такси просто не смогут ее поднимать – клиенты выберут дешевый сервис. Еще более низкая оплата труда приведет к тому, что водители станут работать еще дольше – а это напряму повлияет на безопасность пассажиров.

Елена Миронова