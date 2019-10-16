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Одно действие сделает вас жертвой автоподставщиков

ДТП, авария, знак аварийной остановки, происшествие

В Сети раскрыли последовательность правильных действий при ДТП с автоподставщиками, сообщает DEITA.RU.

Автоподставщики – не только хорошие водители, но и отменные психологи. Их манера поведения вынуждает водителей верить в то, что они стали виновниками аварии и отдавать свои деньги.

В Сети раскрыли всю последовательность действий автоподставщиков. Для начала, они провоцируют ДТП, выставляя водителя виновным. Затем начинают психологически давить на него, требуя денег на месте.

И, наконец, главная уловка – дать время подумать и собрать деньги. Подставщики обмениваются с водителем телефонами и отпускают его. Но это и есть главная уловка. Тем самым виновник ДТП скрывается с места. Так что теперь подставщики могут требовать любую сумму – иначе запись с видеорегистратора угрожают отправить в ГИБДД. А за такое правонарушение в России лишают прав.

Совет в такой ситуации только один – никаких расчетов на месте. Всегда вызывайте ГИБДД. Как правило, подставщики боятся их как огня и сами сбегают с места происшествия.

Елена Миронова

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