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Одноклассники избили девочку во Владивостоке
Бабушка ребенка написала заявление
Правоохранительные органы во Владивостоке проводят проверку
по факту сообщения о драке в одной из школ Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU.
О том, что ребенок получил травмы, полиции рассказала бабушка потерпевшей.
Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МВД, все произошло возле одной из школ Советского района Владивостока. Четвероклассники избили свою одноклассницу, 10-летнюю девочку. По словам бабушки ребенка, школьница получила телесные повреждения.
Как стало известно изданию, полиция уже начала проводить проверку. Установлены участники драки – их опрашивают инспекторы по делам несовершеннолетних. С пострадавшей также работают специалисты – уточняется степень тяжести повреждений.
Ранее сообщалось о том, что одноклассники избили девочку за то, что она напомнила учителю о домашнем задании. Это произошло на Сахалине.