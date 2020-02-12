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6 Декабрь 2019, 18:15

Одноклассники избили девочку во Владивостоке

школа

Бабушка ребенка написала заявление

Правоохранительные органы во Владивостоке проводят проверку по факту сообщения о драке в одной из школ Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU. О том, что ребенок получил травмы, полиции рассказала бабушка потерпевшей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение МВД, все произошло возле одной из школ Советского района Владивостока. Четвероклассники избили свою одноклассницу, 10-летнюю девочку. По словам бабушки ребенка, школьница получила телесные повреждения.

Как стало известно изданию, полиция уже начала проводить проверку. Установлены участники драки – их опрашивают инспекторы по делам несовершеннолетних. С пострадавшей также работают специалисты – уточняется степень тяжести повреждений.

Ранее сообщалось о том, что одноклассники избили девочку за то, что она напомнила учителю о домашнем задании. Это произошло на Сахалине.

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