В «Одноклассниках» появится свой новостной сервис, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Социальная сеть теперь предлагает своим пользователям новый раздел: «Новости регионов». Система автоматически выберет для пользователя материалы, которые относятся к жизни его города, края, области или республики.

Работает новый сервис благодаря машинному обучению и алгоритмам обработки естественных языков. Таким образом, каждый читатель получает персонализированную ленту.

Разработчики считают, что нововведение будет на руку как пользователям, так и представителям СМИ, которые смогут увеличивать аудиторию за счет пользователей соцсетей.

Анастасия Туркова