Одну из АЗС Владивостока "поймали" на некачественном бензине

Росстандарт нашел некачественный бензин на одной из АЗС Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Сотрудники ведомства советуют приморцам и гостям региона отказаться от услуг заправочной станции ООО «Октан» во Владивостоке и в поселке Чугуевка. Лабораторные исследования продаваемого топлива показали недопустимое превышение серы в жидкости.

Так, например, в АИ-95 массовая доля серы превышена на 9 миллиграмм на килограмм, тот же показатель на АИ-92 равен 52 при норме не более 10 мг/кг, а содержание серных соединений в дизельном топливе превышает норму на 37.

«А меня эта фирма в Уссурийске на улице Чичерина подвела. Залила 40 литров и «встала» через сотню метров. Пришлось сливать. Залила с другой заправки и чудо случилось. С тех пор обхожу эти АЗС стороной», - делятся опытом приморцы.

Полный список недобросовестных заправочных станций Дальнего Востока представлен на официально сайте ведомства.

Отмечается, что в «негативный» перечень попали АЗС Читы, Благовещенска, Якутии, Хабаровска и Южно-Сахалинска.

Екатерина Цой