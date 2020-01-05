Новости
МЧС освободят от ответственности за гибель людей
5 Январь 2020, 13:45
Пингвины, эвтаназия и зарплата: как изменила жизнь россиян первая неделя 2020 года
5 Январь 2020, 13:15
Медведев заявил о подготовке к глобальному потеплению
5 Январь 2020, 12:45
Неизвестные подожгли авто во Владивостоке
5 Январь 2020, 12:00
Одну из АЗС Владивостока "поймали" на некачественном бензине
5 Январь 2020, 11:45
Эксперты пророчат дефолт в 2020 году
5 Январь 2020, 11:15
«Вот и порыбачили»: десятки машин ушли под лед
5 Январь 2020, 10:54
Мама из Новосибирска остановила школьные поборы в России
5 Январь 2020, 10:45
Одну из АЗС Владивостока "поймали" на некачественном бензине
Росстандарт нашел некачественный бензин на одной из АЗС Владивостока, сообщает DEITA.RU.
Сотрудники ведомства советуют приморцам и гостям региона отказаться от услуг заправочной станции ООО «Октан» во Владивостоке и в поселке Чугуевка. Лабораторные исследования продаваемого топлива показали недопустимое превышение серы в жидкости.
Так, например, в АИ-95 массовая доля серы превышена на 9 миллиграмм на килограмм, тот же показатель на АИ-92 равен 52 при норме не более 10 мг/кг, а содержание серных соединений в дизельном топливе превышает норму на 37.
«А меня эта фирма в Уссурийске на улице Чичерина подвела. Залила 40 литров и «встала» через сотню метров. Пришлось сливать. Залила с другой заправки и чудо случилось. С тех пор обхожу эти АЗС стороной», - делятся опытом приморцы.
Полный список недобросовестных заправочных станций Дальнего Востока представлен на официально сайте ведомства.
Отмечается, что в «негативный» перечень попали АЗС Читы, Благовещенска, Якутии, Хабаровска и Южно-Сахалинска.
Екатерина Цой