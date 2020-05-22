Однушка за 8 миллионов: самая дорогая квартира найдена в Приморье

Владивосток – вновь в лидерах, на сей раз по стоимости недвижимости. Однокомнатная квартира в новом жилом комплексе в столичном микрорайоне «Чуркин» стоит свыше восьми миллионов рублей, и это – не предел, сообщает ИА DEITA.RU.

По данным исследования федерального сервиса по поиску недвижимости ЦИАН, специалисты которого проанализировали рынок первичного жилья в дальневосточных регионах, наиболее дорогая квартира расположена именно во Владивостоке, пишут «Вести Приморье». Приобрести оную можно в ЖК «Морион», который строится в микрорайоне «Чуркин».

Площадь квартиры чуть менее 48 квадратных метров, чем же обусловлена подобная стоимость? Вероятно, статус столицы федерального округа обязывает? Или оказывает влияние десятиминутная доступность от центра города, благодаря живописному мосту через бухту Золотой рог? Может и близкое расположение небезызвестного ТЦ «Калина Молл» имеет значение? Так или иначе, ещё до ввода в эксплуатацию, стоимость квартиры превышает 8 миллионов рублей, вероятно, что после ввода в эксплуатацию, который запланирован на первый квартал 2021 года, стоимость ещё возрастёт.

Следом за приморскими новостройками расположились квартиры Улан-Удэ – столицы Бурятии. Там за квартиру в 54 кв. метра просят чуть более пяти миллионов рублей. При этом жилой комплекс уже сдан в эксплуатацию. На третьем месте по стоимости жилья стоит Якутия. В столице республики за квартиру площадью немногим более 50 кв. метров установили цену в 4,6 миллиона рублей.

На нижних строчках рейтинга расположились квартиры в Хабаровском крае и Амурской области. Они заняли 4 и 5 места соответственно. В Хабаровске за однушку в «новострое» просят 4,3 млн рублей (42 кв. метра), в Благовещенске 4,2 млн (40 кв. метров).

Пока аналитики ЦИАН составляли рейтинг наиболее дорогих однокомнатных квартир, дальневосточные чиновники во главе с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым встретились в режиме онлайн-конференции для обсуждения реализации программы «Дальневосточная ипотека», где участников кредитуют под 2%. Заслушав доклады, министр поручил составить аналитику, в которой необходимо отразить данные по необоснованному повышению цен на недвижимость. Данные будут направлены в Федеральную антимонопольную службу.