Официально: что изменят в пенсионной реформе

Публичные обсуждения заставили власти еще раз обратить внимание на гарантированный пенсионный план. Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что проект ГПП предстоит доработать в части обналичивания накоплений, сообщает DEITA.RU.

Нынешняя редакция позволят гражданину переводить в ГПП в качестве первичного взноса все средства, которые у него есть в системе обязательного пенсионного страхования. После проведения самого первого платежа наступает так называемый период охлаждения на полгода. За эти шесть месяцев человек способен передумать, отказавшись от плана, он сможет забрать все деньги обратно. Получается, что люди смогут обналичить средства, внесенные с 2014-го.

Пенсионный фонд же считает, что никакого обналичивания быть не должно. Если человек написал заявление о переводе денег в ГПП, то фонд переводит эти средства только после того, как пройдет период охлаждения.

Напомним, в России разрабатывается вторая пенсионная реформа, которая позволит гражданам создавать свою негосударственную пенсию. Сегодня негосударственные пенсионные фонды предлагают молодым людям такие условия, которые якобы к их выхожу на пенсию обеспечат им доход 50 тысяч рублей и более.

В начале 2019 года стартовала скандальная реформа, полностью поддержанная членами властвующей партии «Единая Россия». Начиная с 2028 года на заслуженный отдых люди будут выходить с 60 и 65 лет, женщины и мужчины соответственно.

Екатерина Брязгунова