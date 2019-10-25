Официально: что ждать от новой пенсионной системы

Проект закона о накоплении пенсий почти готов. Скоро власти определят, как именно россияне должны будут откладывать деньги «на старость», сообщает DEITA.RU.

В Минфине уже отправили на рассмотрение проект, в котором чиновники рассказывают о том, что к системе накоплений граждане будут присоединяться исключительно добровольно, а государство, со своей стороны, гарантирует сохранность этого продукта. Там же указаны налоговые льготы для бизнеса, и налоговые вычеты – для граждан.

Накопительная система также была переименована в «гарантийный пенсионный план» (ГПП)

«Новый план позволит гражданам финансировать свою негосударственную пенсию, а власти будут поддерживать и стимулировать этот процесс», - отмечают авторы проекта.

Отмечается, что договор ГПП будет считаться действительным с момента первого платежа. Размер взноса не ограничен: можно начислить хоть весь объем зарплаты, а можно – только 6%. Кроме того, гражданин имеет право вернуть свои деньги из системы в критических ситуациях по льготе «охлаждения» на полгода.

Накопленную пенсию можно получить или после наступления пенсионного возраста, или через 30 лет после начала вложений.

Однако, этот проект подвергается и критике. Так, спикер СовФеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что доходы большинства россиян не позволяют им откладывать и копить деньги ни в какой форме.

Банк России, в свою очередь, так же заявил, что не ждет большого количества участников этой программы. По предварительным расчетам, к системе подключится не более миллиона человек.





Александра Маслова