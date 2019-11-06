Официально: где появилось больше новых домов

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Строительные работы в Приморском крае стали вестись более активно. Так, объем выполненных работ в 2019 году увеличился на 9%, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации, опубликованной на сайте Приморскстата, всего строительные организации потратили на свои работы более 57 млрд рублей. Объем работ вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 9%.

Аналитики сообщают, что с января по сентябрь в регионе построили 343,5 кубометров жилья, включая жилые дома, построенные на загородных участках для отдыха и огородничества. При этом, 54% всего построенного жилья было возведено индивидуальными застройщиками. В такой форме в крае появилось порядка 184,4 тысячи кубометров жилплощади. Объем построек, созданных частными лицами, увеличился на 22%.

Напомним, ранее DEITA.RU. сообщала о резком росте цен на приморскую землю. Это касается и промышленных, и частных участков. Аналитики ресурса Avito связывают это с обещание ипотеки под 2%.

По данным статистики, за год стоимость земли в крае увеличилась на 27%. В большинстве остальных регионов страны этот рост составил не более 3%. По последним данным, сегодня 100 квадратных метров земли в крае стоит около 40 тысяч рублей.

 

Александра Маслова

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