Официально: где живет меньше всего невест

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Статистика привела данные о количестве мужчин и женщин в России, а так же  в каком возрасте граждане предпочитают связывать себя узами брака, сообщает DEITA.RU.

По данным Приморскстата, мальчиков рождается больше – эта закономерность прослеживается долгие годы в разных обществах. Однако, с возрастом этот гендерный перевес постепенно снижается, и уже к 30-34 годам количество женщин становится с каждым годом больше, чем мужчин.

«На селе преобладание числа мужчин над женщинами наблюдается примерно до 40 лет. В городах же число представителей сильного пола начинает снижаться к 25 годам», - отмечают статисты.

Кроме того, за последние 10 лет сильно снизился возраст вступления в брак. Так, большинство молодых людей и девушек в 2000-ных предпочитало жениться в возрасте 18-24. По статистике за 2018 год, 51% отечественных «женихов» вступали в брак в 25-34 года, а почти треть – после 35 лет. Россиянки так же выходили замуж в возрасте до 24-х лет, сейчас же все чаще предпочитают идти в ЗАГС в 25-34 года.

«Ну да. Моя мама вышла замуж в 20. Вспоминаю себя в этом возрасте – да какие мне тогда замужи и дети, я еще не совсем взрослой-то себя ощущала. Ну, в 28 сама вышла замуж, когда уже и работа стабильная появилась, и ипотеку смогла взять», - рассказывает жительница Владивостока Евгения.

Число женщин в стране в целом больше, чем мужчин. Особенный «дефицит» сильного пола замечен Ярославской и Ивановской областях, Ингушетии и Туле. Единственный регион, в котором мужчин гораздо больше, чем женщин – это Чукотка.

 

Александра Маслова

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