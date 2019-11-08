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Официально: где живут самые богатые врачи

врач

Росстат опубликовал данные о том, в каких регионах России самая большая зарплата у медперсонала. В тройку лидеров попали дальневосточные регионы, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно исследованию, самая большая зарплата у врачей Чукотки. Они получают почти 188 тысяч рублей. Сахалинские медики получают 158 тысяч, а в Магадане – 150.

Кроме того, достойно зарабатывают в этих регионах не только квалицированные врачи, но и средний медперсонал. Так, чукотские фельдшеры и медсестры получают около 90 тысяч рублей.

Ранее Росстат сообщал, что за 2019 зарплаты сотрудников сферы здравоохранения выросли на 7%. Так, на начало года средний доход врачей по стране составлял 73 тысячи рублей. По данным на конец сентября он вырос до 79 тысяч. Помимо этого, на 7% выросла зарплата среднего, и на 5% - младшего медперсонала.

Кстати, меньше всего зарабатывают медики Ингушетии – там врачу платят около 43 тысяч рублей.

Напомним, что DEITA.RU. сообщала о том, что Чукотка вышла в лидеры и по уровню зарплаты учителей. Там педагоги зарабатывают 100 тысяч в месяц – больше, чем в Москве. На втором месяце находится ЯНАО, на третьем – Белокаменная.

Александра Маслова

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