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19 Август 2019, 19:45

Официально: кабанов запретили убивать громко

кабан

Запрет на охоту кабанов появился в Приморском крае. Официальное распоряжение дал Олег Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

Так, на территории края запретили охотиться на кабанов с охотничьими собаками и загоном. Запрет будет длится до 15 января 2020 года и связан со вспышкой африканской чумы свиней в крае.

Как заметил глава краевого Охотнадзора Дмитрий Панкратов, эти меры помогут снизить смертность кабанов от инфекций, в частности, от опасной свиной чумы.

«Во время охоты люди и собаки часто пугают целые популяции животных, заставляя их покинуть обжитую территорию и искать новое место. Таким образом, напуганные здоровые животные могут переместиться в локацию, где царит опасная инфекция», - подчеркнул Панкратов.

Более того, глава ведомства добавил, что шумный песий лай может привлечь более крупных и серьезных хищников, которые воспримут охотника в качестве конкурента.

Сейчас на копытных можно будет охотиться только из засады, с вышек или на подкормочных площадях, не вспугивая их с обжитых территорий. Ограничения действуют до конца охотничьего сезона – 15 января 2020 года.

Напомним, что уже в пяти районах края обнаружены вспышки опасной эпидемии, которая уже успела «перейти» с домашних хрюшек на диких кабанов. На сегодняшний день от заболевания в Приморье нет даже вакцины.

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