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Официально: кабанов запретили убивать громко
Запрет на охоту кабанов появился в Приморском крае. Официальное распоряжение дал Олег Кожемяко, сообщает DEITA.RU.
Так, на территории края запретили охотиться на кабанов с охотничьими собаками и загоном. Запрет будет длится до 15 января 2020 года и связан со вспышкой африканской чумы свиней в крае.
Как заметил глава краевого Охотнадзора Дмитрий Панкратов, эти меры помогут снизить смертность кабанов от инфекций, в частности, от опасной свиной чумы.
«Во время охоты люди и собаки часто пугают целые популяции животных, заставляя их покинуть обжитую территорию и искать новое место. Таким образом, напуганные здоровые животные могут переместиться в локацию, где царит опасная инфекция», - подчеркнул Панкратов.
Более того, глава ведомства добавил, что шумный песий лай может привлечь более крупных и серьезных хищников, которые воспримут охотника в качестве конкурента.
Сейчас на копытных можно будет охотиться только из засады, с вышек или на подкормочных площадях, не вспугивая их с обжитых территорий. Ограничения действуют до конца охотничьего сезона – 15 января 2020 года.
Напомним, что уже в пяти районах края обнаружены вспышки опасной эпидемии, которая уже успела «перейти» с домашних хрюшек на диких кабанов. На сегодняшний день от заболевания в Приморье нет даже вакцины.