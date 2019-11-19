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Официально: кто получит льготы в столичных автобусах
Администрация Владивостока решила провести акцию для того, чтобы популяризировать у горожан систему безналичной оплаты проезда, сообщает DEITA.RU.
Так, по сообщению мэрии, владельцы карт Mastercard получат бонус при проезде и будут платить всего 25 рублей. Предложение стартовало 18 ноября. Работать акция будет до конца 2019 года.
В дальнейших планах мэрии - разработка новых тарифов на пересадки, которые должны работать по транспортной карте и позволят жителям и гостям приморской столицы ездить со скидками.
Напомним, что сегодня проехать на автобусе во Владивостоке стоит 28 рублей. Проезд же на троллейбусе, трамвая и фуникулере составит 20 рублей.
В прошлом году повышений проезда не было, зато в середине 2019 года поездки резко подорожали, единовременно став на 5 рублей выше в стоимости.
Александра Маслова