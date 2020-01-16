Официально: пневмония из Китая угрожает россиянам

Усиленный карантинный контроль на границе с Китаем объявили в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Роспотребнадзоре края, граждане, посещающие Поднебесную с туристической целью, оказываются в зоне риска. Это связано со вспышками вирусной пневмонии.

Очаг инфекции находится в городе Ухань. Ранее сообщалась, что эпидемия распространилась и на Гонконг – из-за туристов, приехавших в город из Уханя. Также болезнь зафиксирована и в Сингапуре.

Сейчас Роспортребнадзор ввел повышенные меры безопасности на санитарно-карантинных участках. Особенно это важно в текущие дни, когда из России в Китай пошел значительный поток туристов и местных жителей – большинство китайцев уезжает домой на время празднования Нового Года, который в этом году пройдет 25 января.

Напомним, что в Китае на сегодняшний день известно 59 случаев нового заболевания.

Александра Маслова