telegr wh call

Новости

Жильё на материнский капитал можно будет строить и на садовом участке

16 Январь 2020, 13:30

Сторис Мишустина: пас от Путина

16 Январь 2020, 13:15

Официально: пневмония из Китая угрожает россиянам

16 Январь 2020, 13:00

Военная техника замечена в Приморье после отставки Медведева

16 Январь 2020, 12:45

Во Владивостоке энергетики встретились с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»

16 Январь 2020, 12:31

«Аэрофлот» создает авиаперевозчика для Дальнего Востока

16 Январь 2020, 12:30

«Звезда» прокомментировала строительство площадки для ядерных материалов

16 Январь 2020, 12:15

«Для людей бензина нет» - приморцы говорят о топливном кризисе

16 Январь 2020, 12:07

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Официально: пневмония из Китая угрожает россиянам

Врачи, болезнь,

Усиленный карантинный контроль на границе с Китаем объявили в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в Роспотребнадзоре края, граждане, посещающие Поднебесную с туристической целью, оказываются в зоне риска. Это связано со вспышками вирусной пневмонии.

Очаг инфекции находится в городе Ухань. Ранее сообщалась, что эпидемия распространилась и на Гонконг – из-за туристов, приехавших в город из Уханя. Также болезнь зафиксирована и в Сингапуре.

Сейчас Роспортребнадзор ввел повышенные меры безопасности на санитарно-карантинных участках. Особенно это важно в текущие дни, когда из России в Китай пошел значительный поток туристов и местных жителей – большинство китайцев уезжает домой на время празднования Нового Года, который в этом году пройдет 25 января.

Напомним, что в Китае на сегодняшний день известно 59 случаев нового заболевания.

Александра Маслова

Читайте также:

Минздрав начал проверку по факту смерти школьницы в Приморье

Ребенок погиб в детском саду: ведется проверка

Катание на тюбинге со смертельным исходом потрясло Приморье

Популярное

Бескровная революция: Путин кардинально меняет структуру управления страной

Правительство Медведева уходит в отставку

«Мужик с колбасой» возмутил жительницу Владивостока

«Приус пытался уйти» - полицейских подозревают в ДТП
Loading...
Загрузка...
Загрузка...