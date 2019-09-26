Официально: полиция скажет россиянам, как делать не надо

Полиции официально разрешили делать выговор гражданам за асоциальное поведение. Об этом сообщает DEITA.RU.

Депутаты Госдумы приняли закон, позволяющий сотрудникам полиции официально предостерегать россиян от нарушений норм поведения в обществе, которые, по мнению полицейских, в ближайшем будущем станут «хорошим» подспорьем для совершения преступлений.

В комитете по безопасности и противодействию коррупции Госдумы рассказали, что объявленное предостережение от представителя правоохранительных органов должно отговорить потенциальных преступников от противозаконных действий.

По словам председателя комитета Василия Пискарева, все, кому было сделано замечание, обязуются немедленно исправить свое поведение, согласно инструкциям сотрудника полиции. Это, по мнению депутата, является самой гуманной мерой профилактики преступлений.

Детали самого предостережения и порядок его передачи гражданам будут в ближайшее время разработаны Министерством внутренних дел РФ.

Екатерина Цой