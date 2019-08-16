Слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Россия готова передать острова Хабомаи и Шикотан, прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает DEITA.RU со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

По словам Захаровой, это официальная позиция.

Напомним, что на молодежном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье Лавров ответил на вопрос одного из участников мероприятия. «Пару лет назад президент Путин и премьер-министр Синдзо Абу договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года… Сначала подписание мирного договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а передаче в духе доброй воли двух вот этих островов», — сказал Лавров.

После ряда публикаций в СМИ Мария Захарова на своей странице в Facebook жестко высказалась относительно подачи информации. Она указала, что журналисты некорректно понимают и передают сказанные Сергеем Лавровым слова. Глава МИД в речи подчеркнул, что сначала Япония по условиям мирного договора признает четыре острова Курильской гряды за Россией, а затем в порядке доброй воли возможна передача островов Шикотан и Хабомаи.

Екатерина Брязгунова